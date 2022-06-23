Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girecek olan Fenerbahçe'de transfer operasyonu son sürat devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın Vinicus Souza'da ısrarı sürüyor!
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetimin hedefindeki isimlerden birisi de Vinicius Souza. Sambacı oyuncunun kulübüyle pazarlıklar devam ediyor. İşte ayrıntılar...
Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girecek olan Fenerbahçe'de transfer operasyonu son sürat devam ediyor.
Takımdaki eksik bölgelere nokta atışı takviyeler yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerden resmi hamle geldi.
Jorge Jesus'un mutlak bir orta saha takviyesi istediği Fenerbahçe'nin A planı belli oldu.