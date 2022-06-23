Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Daha önce Lincoln Henrique ve Bruma'yı kadrosuna katan sarı lacivertlilerin 3. transferi ise Abdülkerim Bardakcı oldu. Peşinde birçok kulübün olduğu bilinen başarılı stoper, Fenerbahçe'yle anlaştı.27 yaşındaki oyuncu açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Daha önce Lincoln Henrique ve Bruma'yı kadrosuna katan sarı lacivertlilerin 3. transferi ise Abdülkerim Bardakcı oldu. Peşinde birçok kulübün olduğu bilinen başarılı stoper, Fenerbahçe'yle anlaştı.27 yaşındaki oyuncu açıklamalarda bulundu.

Konyaspor'un başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı, ilk duygularını Konya Yeni Haber Spor Müdürü Yılmaz Çelik'e anlattı.

Yeşil-beyazlı ekibin kulüp tarihinde en yüksek bedelle giden yerli oyuncusu olan 27 yaşındaki başarılı stoper Abdülkerim, "Değişik duygular içerisindeyim. Konyaspor'a para kazandırdığım için de ayrıca çok gururluyum. İnşallah Konya'mı en güzel şekilde temsil ederim. Herkes hakkını helal etsin. Umarım her şey çok güzel olur" dedi.

Sarı-lacivertliler, Abdülkerim için Konyaspor'a 3.3 milyon Euro ödeyecek ve ismi daha sonra belirlenecek bir oyuncuyu takasta verecek.