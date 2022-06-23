Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertlilerin listesinde yer alan William Carvalho ile temaslar sürüyor. Kanarya'nın, kadrosuna katmak istediği yıldız oyuncuyla kıran kırana pazarlık içinde olduğu belirtildi. Carvalho'nun istediği ücret de belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de gündemde yer alan orta sahalardan William Carvalho'yla görüşmeler de sürüyor.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Real Betis'teki sözleşmesinde çıkış maddesi bulunan Portekizli orta sahayla ilgili sorunun yıllık ücret olduğu öğrenildi.

30 yaşındaki oyuncu, 3.5 milyon euro'nun altına sıcak bakmıyor.

Pazarlıkları sürdüren sarı- lacivertliler ise 2.5 milyon euro'nun üzerine çıkmak istemiyor.

2023'e kadar sözleşmesi bulunan Carvalho, geçen sezon 49 maçta 4 gol ve 5 asistle oynadı. Real Betis, yıldız oyuncu için 16 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödemişti.