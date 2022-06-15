Fenerbahçe haberi: Geçtiğimiz sezonu ikinci bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön elemeden girme hakkı kazanan sarı-lacivertliler, sezonu açtı. Kanarya'da Mesut Özil'in kampa katılmaması sosyal medyada gündem oldu. Kadro dışı kalan oyuncunun neden antrenmanda olmadığı belli oldu. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezonu ikinci bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön elemeden girme hakkı kazanan sarı-lacivertliler,takımın başına getirdiği Jorge Jesus ile bugün yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

İlk antrenmana ülke milli takımlarında mücadele eden futbolcuların yanı sıra sakat oyuncular Kim-Jae Min, Arda Güler ve Crespo'nun yanı sıra yönetimin cezasının sürdüğünü açıkladığı Mesut Özil ve Ozan Tufan da katılmadı.

MESUT'UN OLMAMA SEBEBİ BELLİ OLDU

Mesut Özil'in kız kardeşinin düğünü için Almanya'ya gittiği ve önceden planlı olduğu için antrenmanda yer almadığı öğrenildi. (Fanatik)