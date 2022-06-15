Özil'in antrenmana katılmama sebebi ortaya çıktı!
O sözler ortaya çıktı! İdman öncesi futbolculara mesaj
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