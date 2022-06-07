Süper Lig'de 2022/23 sezonu öncesinde sarı lacivertli ekipte kombine fiyatları da belli oldu. Yapılan açıklamada, 2022-2023 futbol sezonu kombine satış döneminin 8.06.2022 Çarşamba günü saat 09.00’da yenileme süreci ile başlayacağı duyuruldu. İşte ayrıntılar....

Süper Lig'de 2022/23 sezonu öncesinde sarı lacivertli ekipte kombine fiyatları da belli oldu. Yapılan açıklamada, 2022-2023 futbol sezonu kombine satış döneminin 8.06.2022 Çarşamba günü saat 09.00'da yenileme süreci ile başlayacağı duyuruldu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

2022-2023 futbol sezonu kombine satış dönemi 8.06.2022 Çarşamba günü saat 09.00'da yenileme süreci ile başlıyor.

2022-2023 futbol sezonu kombine kartlarının fiyatlandırması, taksit seçenekleri ve detaylar aşağıdaki gibidir:

Passo.com.tr, Passo Mobil Uygulama ve stat kombine merkezinden taksitli kombine alımlarıda World, Axess, Bonus, Advantage, Paraf, Maximum, Ziraat Combo ve Card Finans platformlarına "3 taksit" için %5,9, "5 taksit" için %8,3 vade farkı uygulanacaktır. Sadece passo.com.tr ve Passo Mobil uygulamaya özel World ve Axess kart sahiplerine banka tarafından +3 taksit kampanyası uygulanacaktır.