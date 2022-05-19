Süper Lig'de sezonu 2. sırada bitirmeye çok yaklaşan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye 18'lik yıldız! Yeni sezonda...
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi: Sarı-lacivertlilerde gelecek sezon çalışmaları tüm hızıyla sürmeye devam ediyor. Buna göre Fenerbahçe, Hammarby'de forma giyen 18 yaşındaki ismi yakın takibe aldı. İşte tüm detaylar...(FB spor haberleri)
Fotomaç'ın derlediği habere göre Ali Koç'un başkanlığı sonrası yetenekli ve genç oyunculara ilgisi artan Fenerbahçe'nin radarına aldığı son isim; Williot Swedberg...
AZ Alkmaar'ın scout şefi Artur Numan, 18 yaşındaki yıldız adayını Fenerbahçe'nin de takip ettiğini açıkladı.