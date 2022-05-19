TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye 18'lik yıldız! Yeni sezonda...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi: Sarı-lacivertlilerde gelecek sezon çalışmaları tüm hızıyla sürmeye devam ediyor. Buna göre Fenerbahçe, Hammarby'de forma giyen 18 yaşındaki ismi yakın takibe aldı. İşte tüm detaylar...(FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.05.2022- 06:40