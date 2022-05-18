Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe Süper Lig'in son haftasında küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.05.2022- 19:45
Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, pas çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi.
Öte yandan Dimitris Pelkas, Arda Güler ve Miguel Crespo'nun tedavilerine devam edildi.
Sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tesislerde yapacağı idmanla sürdürecek.