Fenerbahçe'de Attila Szalai kadroya döndü!
Fenerbahçe’nin yıldız stoperi Attila Szalai, sakatlığının ardından Fatih Karagümrük mücadelesinde kadroya döndü. Macar savunmacı, son olarak 3 hafta önce Göztepe karşısında sonradan oyuna girmişti. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2022- 19:27
Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, 3 maç sonra Fatih Karagümrük mücadelesinde kadroya döndü.
Yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre sahalara dönmesi beklenmeyen 24 yaşındaki savunmacı, beklenenden önce kadroda yer aldı. Szalai, son olarak 3 hafta önce Göztepe karşısında sonradan oyuna girmişti.