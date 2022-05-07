Yeni sezona yeni bir golcüyle başlamak isteyen Fenerbahçe'nin hedefindeki isimlerden birisi de Luis Suarez.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Barcelona'dan flaş Luis Suarez kararı! Fenerbahçe...
Fenerbahçe'de golcü arayışları sürüyor. Kadrosuna yıldız bir santrfor katmak isteyen sarı lacivertli ekibin listesindeki isimlerden birisi de Luis Suarez. Atletico Madrid ile sözleşmesi bitecek oyuncu için en çok adı geçen kulüp olan eski takımı Barcelona'dan da karar çıktı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)
Sarı lacivertli kulübün deneyimli oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği bilinse de transferde çok dişli rakipler de var.
Foot11'in Luis Suarez Barcelona'ya mı dönüyor? başlıklı haberinde Kanarya'ya bu transferde Aston Villa ve Inter Miami'nin de rakip olduğu ifade edildi.