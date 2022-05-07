FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Barcelona'dan flaş Luis Suarez kararı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de golcü arayışları sürüyor. Kadrosuna yıldız bir santrfor katmak isteyen sarı lacivertli ekibin listesindeki isimlerden birisi de Luis Suarez. Atletico Madrid ile sözleşmesi bitecek oyuncu için en çok adı geçen kulüp olan eski takımı Barcelona'dan da karar çıktı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)

Fatih Burak Yıldırım| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2022- 11:47 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022- 11:50