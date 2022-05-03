Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, İtalyan devi Juventus ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan kanat oyuncusu Federico Bernardeschi'nin menajeri ile temas kurdu. Fenerbahçe Yönetimi ilk görüşmede transferin şartlarını masaya yatırdı. 28 yaşındaki futbolcu iki kanatta da forma giyebiliyor.