Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe evinde Gaziantep FK'yı ağırladı. Sarı-lacivertli takım rakibini 3-2 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
FENERBAHÇE HABERİ - Serdar Dursun'un penaltısı öncesi gerilim! Ferdi Kadıoğlu müdahale etti
Fenerbahçe haberi: Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadeleden sarı-lacivertliler 3-2'lik galibiyetle ayrılırken Serdar Dursun'un kaçırdığı penaltı öncesi tartışma yaşandı. Gaziantep FK'lı Vetrih, penaltı noktasını kazması sonucu arbade yaşandı. İşte o anlar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.04.2022- 11:10 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022- 11:12
Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un ikinci yarı kazandığı penaltı atışı sonrası sahada gerginlik çıktı.
Sarı-lacivertli takım penaltıyı kazandıktan sonra uzun süre atış kullanılamadı.