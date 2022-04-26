Fenerbahçe ve Güney Kore Milli Takımı'ndaki performansıyla dikkat çeken Kim Min- Jae için transfer iddiaları devam edior.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Premier Lig devleri Kim Min-Jae için harekete geçti!
Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Kim Min-Jae, Premier Lig'in dev kulüplerinin radarına girdi. 25 yaşındaki yıldız oyuncu için Kore basını, 3 İngiliz kulübünün harekete geçtiğini yazdı. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.04.2022- 06:40
Kore'de yayınlanan Koreatimes; İngiltere Premier Lig'den Liverpool, Everton ve Tottenham'ın 25 yaşındaki savunmacıyı yakın takibe aldığını belirtti.
Fotomaç'ın derlediği haberde; Min-Jae'yi Fenerbahçe formasıyla izleyen Liverpool scoutlarının, oyuncunun performansından etkilendiği aktarılırken, kadrosunda Heung-min Son'u barındıran Tottenham'ın da ikinci Güney Koreli olarak Kim Min-Jae'ye imza attırmak istediği ifade edildi.