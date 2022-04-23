Spor Toto Süper Lig'de üst üste galibiyetler alan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal'la önümüzdeki sezon devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyan sarı lacivertlilerde, hoca arayışı da sürüyor. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul'un verdiği bilgiye göre, Ali Koç, bu akşam Lizbon'da dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile görüşecek. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ali Koç, bu akşam Lizbon'da dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile görüşecek.

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul'un verdiği bilgiye göre, "Başkan özel uçağıyla birlikte Lizbon'a doğru gidiyor. Görüşmenin bu akşam olmasını bekliyoruz. Başkanla birlikte Selahattin Baki de var." ifadelerini kullandı.

67 yaşındaki teknik adam Jesus, daha önce de sarı lacivertlilerin gündemine gelmişti.

Portekizli menajer, son olarak çalıştırdığı Benfica'dan Aralık 2021'de ayrıldı.