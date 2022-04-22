Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta? (Fenerbahçe maçı canlı izle)

Süper Lig'de 34. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Şampiyonlar Ligi umutlarını sürdüren Fenerbahçe, deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Devler Ligi elemelerine katılmak isteyen sarı lacivertli ekip, 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Öte yandan düşme hattında bulunan Karadeniz ekibi için ise hayati bir maç olacak. Zorlu Rİzespor - Fenerbahçe öncesi ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de 34. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Şampiyonlar Ligi umutlarını sürdüren Fenerbahçe, deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Devler Ligi elemelerine katılmak isteyen sarı lacivertli ekip, 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Öte yandan düşme hattında bulunan Karadeniz ekibi için ise hayati bir maç olacak. Zorlu Rİzespor - Fenerbahçe öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

Rizespor: Gökhan, Gökhan Gönül, Holmen, Ponck, Eren, Baiano, Sabo, Alper, Bolasie, Boyd, Pohjanpalo

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Min Jae, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Mert Hakan, İrfan Can, Zajc, Rossi, Serdar Dursun.

RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:30'da başlayacak olan Rizespor - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

6 FUTBOLCU KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 6 futbolcu, Çaykur Rizespor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli takımda Luiz Gustavo, Kim Min-jae, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 35. haftasında Gaziantep FK ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

GEDSON FERNANDES KADRODA YOK!

33. haftada deplasmanda Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalan yeşil-mavililer, 33 maç sonunda 30 puan ve averajla 18. sırada yer alıyor. Rize temsilcisinde, sarı kart cezalısı Gedson Fernandes ile kadro dışı bırakılan Dabo kadroda yer almayacak. Sakatlıkları geçen kaleci Gökhan Akkan ile Tarık Çetin'in durumu maç saatinde belli olacak.