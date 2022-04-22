Süper Lig'de 34. hafta heyecanı başladı. Haftanın açılış maçında Şampiyonlar Ligi umutlarını sürdüren Fenerbahçe, deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Devler Ligi elemelerine katılmak isteyen sarı lacivertli ekip, 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Öte yandan düşme hattında bulunan Karadeniz ekibi için ise bu maç hayati bir önem taşıyor. Zorlu Rİzespor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

Süper Lig'de 34. hafta heyecanı başladı. Haftanın açılış maçında Şampiyonlar Ligi umutlarını sürdüren Fenerbahçe, deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Devler Ligi elemelerine katılmak isteyen sarı lacivertli ekip, 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Öte yandan düşme hattında bulunan Karadeniz ekibi için ise bu maç hayati bir önem taşıyor. Zorlu Rİzespor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

İLK 11'LER

Rizespor: Gökhan, Gökhan Gönül, Holmen, Ponck, Eren, Baiano, Sabo, Alper, Bolasie, Boyd, Pohjanpalo

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Min Jae, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Mert Hakan, İrfan Can, Zajc, Rossi, Serdar Dursun.

RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:30'da başlayan Rizespor - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

6 FUTBOLCU KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 6 futbolcu, Çaykur Rizespor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli takımda Luiz Gustavo, Kim Min-jae, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 35. haftasında Gaziantep FK ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

GEDSON FERNANDES KADRODA YOK!

33. haftada deplasmanda Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalan yeşil-mavililer, 33 maç sonunda 30 puan ve averajla 18. sırada yer alıyor. Rize temsilcisinde, sarı kart cezalısı Gedson Fernandes ile kadro dışı bırakılan Dabo kadroda yer alamıyor.