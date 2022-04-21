Kanarya, Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi biletini kovalarken başkan Ali Koç'un ana gündemi ise uzun zamandır takımı teslim edeceği yeni teknik direktörün kim olacağı.
Fenerbahçe'de gözler yeni hocada! Löw ve Jesus...
Fenerbahçe'de gözler yeni hocaya çevrildi. Başkan Ali Koç'un yaklaşık 4 aydır Löw, 1.5 aydır ise Jesus ile olan görüşmelerinden sonuç çıkmamasının sebebi maddi konular olduğu ortaya çıktı. İşte Löw ve Jesus konusundaki son detaylar...
Sarı-lacivertli kulübün başkanı önceliği takımın eski hocalarından Joachim Löw'e vermişti. Alman çalıştırıcı ile pazarlıkların neredeyse 4 ayı bulması camiayı şaşırtmıştı.
Fotomaç'ın derlediği habere göre Löw, kariyerinin bu aşamasında Fenerbahçe'ye sıcak bakarken ekibi ve yeni kurulacak kadro için istediği 35 milyon euro'luk astronomik bütçe anlaşmanın önünü tıkıyor.