FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Resmen açıklandı! Dünya devi 5 takım Arda Güler'in peşinde

Fenerbahçe'nin parlayan genç yıldızı Arda Güler ile ilgili transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerin 17 yaşındaki futbolcusu için Dünya devleri sıraya girdi. İngiliz basınında yer alan habere göre, 5 büyük takım Arda için devrede. İşte transferin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.04.2022- 15:58 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022- 16:12