Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, ortaya koyduğu performansla Avrupa takımlarının dikkatini çekmeyi sürdüyor. Arda'ya 5 Avrupa devinin talip olduğu öğrenildi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Resmen açıklandı! Dünya devi 5 takım Arda Güler'in peşinde
Fenerbahçe'nin parlayan genç yıldızı Arda Güler ile ilgili transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerin 17 yaşındaki futbolcusu için Dünya devleri sıraya girdi. İngiliz basınında yer alan habere göre, 5 büyük takım Arda için devrede. İşte transferin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.04.2022- 15:58 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022- 16:12
Sarı lacivertli taraftarların sevgilisi konumunda olan Arda Güler, henüz 17 yaşında olmasına rağmen dev kulüplerin listesine girdi.
İngiliz basınında yer alan haberde, Arda Güler için Arsenal, Liverpool, Barcelona, Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un yarışa girdiği kaydedildi.