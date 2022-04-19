Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk Kulübünün Ukrayna'da barış temasına dikkati çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlattığı "Shakhtar Donetsk Global Tour" kapsamında, bugün Ukrayna ekibiyle özel maça çıkacak. Maç öncesi 11'ler belli oldu.
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ
Ertuğrul, Nazım, Tisserand, Szalai, Novak, Gustavo, Sosa, Arda, Burak, Valencia, Berisha
Maçtan elde edilecek gelir savaş mağdurları ve çocuklar yararına kullanılacak.
FENERBAHÇE - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk arasında Ülker Stadı'nda oynanacak hazırlık maçı 19 Nisan Salı günü saat 17.00'de başlayacak ve TV 8'den canlı yayınlanacak.