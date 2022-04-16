Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, kendi seyircisi önünde Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, kendi seyircisi önünde Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Derbiden sonra hep takımda rehavetlik olabilir düşüncesiyle oyuncularımı uyarmıştım. Karşımızdaki takım çok güçlü diye uyardım. Müthiş taraftarımızın desteğiyle oyuna iyi başladık.

Kazandığımız için çok mutluyum. Muhteşem Fenerbahçe taraftarları, takımımızı gönülden destekledi. Bölüm bölüm iyi, bölüm bölüm vasat oynadık. Bu galibiyeti, muhteşem taraftarlarımıza armağan ediyorum.

Bu gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Kazanma alışkanlığı yakaladık ve 60-65'e kadar bekledim. Pelkas'ın sakatlanması bizi yavaşlattı. Bu maçta 3'ü, 4'ü atabilirdik.

Maç maç düşünüyoruz. Sezonu en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Zaman içerisinde yaşayıp, göreceğiz.