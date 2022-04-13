FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal kararını verdi! Göztepe maçında Arda Güler sahada
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in Göztepe maçında oynayıp oynamayacağı merak konusu. Mesut Özil'in kadro dışı kaldığı ve İrfan Can Kahveci'nin cezalı olması sebebiyle 17 yaşındaki futbolcunun, Göztepe maçına ilk 11'de başlayacağı öğrenildi.
Müthiş bir çıkış yakalayarak Süper Lig'de 2. basamağa yükselen Fenerbahçe gözünü Göztepe ile oynanacak karşılaşmaya çevirdi. Kümede kalmak için kalan maçlarda hata lüksü kalmayan sarı-kırmızılılar önünde Kanarya'nın hedefi yine 3 puan olacak. Bu maçta Fenerbahçe, Galatasaray maçının kahramanlarından İrfan Can Kahveci'yi kullanamayacak. Yıldız isim gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü. Mesut Özil de kadro dışı olduğu için oynamayacak. İsmail Kartal, bu önemli randevu için 17 yaşındaki Arda Güler'i özel olarak hazırlıyor. Genç oyuncu bu sezon 2 maça 11'de başladı. 2 gol, 2 asistle oynuyor.