Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Çok iyi çalışarak biz bugünlere geldik. Bugün de çok önemli bir derbi oynayacağız. Bu tip maçların öncesinde favori yoktur. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Taraftarımızın sabırlı olmasını istiyorum. Disiplinli şekilde futbolumuzu oynamaya, kazanmaya sahaya çıkıyoruz.

Derbiler, iz bırakır. Biz de iyi bir iz bırakarak bu karşılaşmayı oynamak istiyoruz. Biz, Galatasaray'sız; Galatasaray da bizsiz olmaz.