Fenerbahçe'de Jose Sosa Galatasaray derbisi öncesi konuştu!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Mücadele öncesi sarı lacivertlilerin yıldızı Jose Sosa, açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
"Kariyerimde bu tarz büyük maçta çok oynadım. Bu tarz büyük maçların yaşattığı duygular tarif edilemez. Çok eşsiz duygulardır. Hepimiz derbinin önemini biliyoruz. Buna göre çalıştık. Taraftarlarımızdan sabırlı olup bizi desteklemelerini istiyorum."