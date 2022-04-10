Fenerbahçe'de Jose Sosa, Galatasaray maçı öncesi konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

"Kariyerimde bu tarz büyük maçta çok oynadım. Bu tarz büyük maçların yaşattığı duygular tarif edilemez. Çok eşsiz duygulardır. Hepimiz derbinin önemini biliyoruz. Buna göre çalıştık. Taraftarlarımızdan sabırlı olup bizi desteklemelerini istiyorum."