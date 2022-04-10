Fenerbahçe - Sopron Basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague Women Final (Fenerbahçe-Sopron)
EuroLeague Women Final Four yarı final maçında temsilcimiz Fenerbahçe, USK Prag'ı 83-74 mağlup ederek finale yükseldi. Sarı-lacivertliler finalde Sopron Basket ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Safiport - Sopron Basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.04.2022- 09:36 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022- 09:37
FENERBAHÇE SAFİPORT - SOPRON BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İki takım arasındaki final karşılaşması, 10 Nisan Pazar günü saat 17.00'de oynanacak. ZVVZ USK Prag ile Perfumerias Avenida ise aynı gün üçüncülük maçında karşılaşacak.