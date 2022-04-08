Fenerbahçe'ye geçen sezonun ortasında büyük umutlarla transfer edilen Mesut Özil, beklenen performansı sergileyemedi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mesut Özil'e 2 talip birden!
Fenerbahçe transfer haberi | Sarı-lacivertli takımda kadro dışı bırakılan Mesut Özil'de flaş gelişme. Yıldız 10 numaraya 2 takımın talip olduğu iddia edildi. İşte o transfer gelişmesi... (FB spor haberi)
Geçen sezonun aksine bu sezona iyi başlayan yıldız oyuncu, takımına ligde 8 gollük katkıda bulunsa da hem Vitor Pereira hem de İsmail Kartal'la yaşadığı sorunlar nedeniyle gündeme geldi.
Sağlık sorunları nedeniyle 31 lig maçının 9'unu kaçıran Mesut, son haftalarda ise performans olarak takım arkadaşlarının bir hayli gerisinde kaldı.