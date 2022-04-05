Fenerbahçe'de gözler Galatasaray derbisine çevrildi. Sarı lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal, heyecanla beklenen derbi öncesi kolları sıvadı. Kartal, ezeli rakiplerini analiz ederek oyuncularına anlatmaya başladı. Öte yandan Kanarya'da, Mesut Özil ve Ozan Tufan dışında herhangi bir eksik yok. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'de gözler Galatasaray derbisine çevrildi. İsmail Kartal ile çıkışa geçen ve son olarak deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup eden sarı-lacivertli ekipte hedef, kazanıp ikincilik iddiasını sürdürmek. Kanarya galip gelmesi halinde 2016/17 sezonundan bu yana sahasında yenemediği Galatasaray'a karşı kötü serisini de kırmış olacak. Fotomaç'ın haberine göre; ligde 7 maçtır kaybetmeyen (6G/1B) İsmail Kartal, ezeli rakiplerini analiz etmeye ve öğrencilerine anlatmaya başladı. Morallerin tavan yaptığı takımda kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile Ozan Tufan dışında eksik yok.

50 BİN TARAFTAR

Savunmada Kim Min Jae ile Serdar Aziz'in, orta sahada Miguel Crespo ve Miha Zajc'ın yüksek formu, İrfan Can Kahveci'nin gol ve asistlerine başlaması 3 puan için umutları artıran etkenler... Mert Hakan Yandaş'ın hücuma verdiği destek, Osayi Samuel'in bitmek bilmeyen enerjisi, Arda Güler ve Pelkas'ın kulübeden ihtiyaç anlarında yaptığı skor katkısı da inancı zirveye taşımış durumda. Sarı- lacivertliler, pazar günü sahasında oynayacağı karşılaşmayı 50 bin taraftarının da desteği ile kazanarak Şampiyonlar Ligi yolunda dev bir adım daha atmayı planlıyor.

KANARYA AĞIR FAVORİ

İddaa derbinin oranlarını açıkladı. Fenerbahçe'nin galibiyetine 1.86 verilirken, Galatasaray'ın galibiyet oranı 3.30 oldu. Beraberliğe de 3.30 oran belirlendi.