İrfan Can Kahveci sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Hoca zaten hep bizimle birebir konuşuyor. Derbi için de konuşuruz. O da mutlu. Derbi havasına girdi. Seri olduğu için de yüzü gülüyor. İnşallah böyle devam ederiz. Hoca ile güzel bir iletişimimiz var. O zaten Fenerbahçe'nin içinden gelen bir insan. Her zaman nasıl daha iyi olabilirizi konuşuyoruz. Takımla yaptığı toplantılarda, analizlerde bunu gösteriyor. Her zaman en iyisini yapmaya çalışıyoruz.