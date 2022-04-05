"Çünkü onların yüzünü güldürmek istiyorum. Benim performansım arttığı zaman hem onların yüzü hem de benim yüzüm gülüyor. Aynı şekilde özgüvenim de daha çok oluyor. Elimden geldiğince çok çalışıyorum. Her şeyime dikkat ediyorum; beslenmeme, uyku düzenime… Ayrıca ekstra çalışmalarıma da dikkat ediyorum çünkü bu sakatlıklar benim için iyi oldu diyebilirim çünkü daha iyi yaşamayı, daha iyi çalışmayı, ne zaman ne yapabileceğimi öğrendim diyebilirim. Aslında hepsi bir tecrübe. Bundan sonraki süreçte de elimden geldiğince takımıma katkı sağlamak istiyorum ki benden beklentinin farkındayım. İnşallah böyle devam eder." diye konuştu.