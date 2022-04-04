F.Bahçe için 2 bomba transfer iddiası geldi. İtalyan basını, Torino ile sözleşmesi bitecek 28 yaşındaki forvet Andrea Belotti'nin sarı-lacivertli ekibe gidebileceğini yazdı. Bu sezon 17 maçta 5 gol+1 asistlik performans sergileyen Belotti, İtalyan Milli Takımı'yla 42 maçta 12 gol attı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'dan Marcelo ve Belotti bombası!
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son günlerde hız kazandı. Yeni sezonda oldukça güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı lacivertli ekip için İtalyan basını, flaş bir iddiada bulundu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.04.2022- 06:40 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022- 06:44
Fotomaç'ın haberine göre; İspanyol Todofichajes ise Ali Koç'un Real Madrid'li Marcelo ile görüşmelere başladığını yazdı. Onun da kontratı bitiyor.