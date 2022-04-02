Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"İyi hazırlandık. Son haftalarda iyi mücadele eden ve bunu rakibe kabul ettiren bir Fenerbahçe var. İnşallah bugün de kendimize yakışan bir mücadeleyle maçı kazanıp, İstanbul'a dönmek istiyoruz."

"Milli takımlara 12-13 tane oyuncu gönderdik. Hepsini takip ettik. Bizimle beraber kalan oyuncularla da iyi hazırlandık. Rakibe nasıl bir hikaye sunmamız gerektiğini oyuncularımıza iyi anlattığımızı düşünüyorum"