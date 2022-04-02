Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.Ligde oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını artıran sarı-lacivertlilerde tek hedef yine 3 puan.
Kanarya, rakibine üstünlük kurduğu takdirde galibiyet serisini üçe çıkaracak ve maç fazlasıyla İttifak Holding Konyaspor'u geçerek ikinci sıraya yükselecek.
KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Kayserispor: Bilal, Onur Bulut, Uğur, Hosseini, Carole, İbrahim, Bertolacci, Abdülkadir, Cardoso, Thiam, Gavranovic
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Kim Min-Jae, Novak, Crespo, Zajc, İrfan Can, Rossi, Pelkas (Mert), Serdar Dursun
SAKATLAR DÖNDÜ
Sarı-lacivertli ekipte iki maçlık cezasını tamamlayan Mert Hakan Yandaş ile sakatlığını atlatan Ferdi Kadıoğlu göreve hazır. Takımla çalışmalara yeni başlayan Attila Szalai de kadroya dahil edildi. Fotomaç'ın haberine göre; Macar savunmacının yedek soyunması bekleniyor. Son kararı teknik heyet verecek... İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sona ermişti. Ev sahibi Yukatel Kayserispor da puan ya da puanlar alarak 4 maçlık mağlubiyet serisine son vermeyi hedefliyor.
ARDA GÜLER YİNE YEDEK GÜÇ!
Arda Güler yine kulübede 'takviye kuvvet' olarak bekleyecek. Alanya deplasmanında son çeyrekte girip 1 gol+1 asistle galibiyetin mimarı olan genç yıldızı, İsmail Kartal'ın bugün de 2. yarıda oyuna dahil etmesi bekleniyor. 17 yaşındaki Arda, milli arada U17 Avrupa Şampiyonası elemelerinde forma giymiş ve 2 gol kaydetmişti.