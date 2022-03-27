Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Yeni sezonda hata yapmak istemeyen sarı lacivertli yönetim, hedefteki oyuncuları erkenden takıma katarak vakit kaybetmek istemiyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Kanarya, sezon başında Beşiktaş'ın da gündemine gelen Salih Özcan için harekete geçti. İşte ayrıntılar...

Gurbetçi oyuncuları bu dönemde renklerine katmak isteyen Fenerbahçe'nin radarında Salih Özcan var. Önceki gün A Milli Takımı seçtiğini kaydeden 24 yaşındaki orta saha için Köln ile ilk temas kuruldu. Fotomaç'ın haberine göre; bu sezon Alman temsilcisinde çok özel bir performans gösteren genç futbolcu için bonservis beklentisi 7 milyon euro. Kanarya bu rakamı düşürerek Salih'e gelecek sezon çubuklu formayı giydirmeyi hedefliyor. Salih'i sezon başında Beşiktaş da istemiş ancak transferi gerçekleşmemişti.