Fenerbahçe Avrupa aşkına! İşte Kanarya'nın Konyaspor maçı muhtemel 11'i
Süper Lig'in 30. haftasında 2. sırayı yakından ilgilendiren karşılaşmada Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u konuk edecek. İşte Fenerbahçe Konyaspor maçının muhtemel 11'leri...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.03.2022- 06:40 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022- 06:51
KARTAL MOTİVE ETTİ!
Bu önemli karşılaşma öncesinde İsmail Kartal ekibiyle sıkı bir çalışma içindeydi. Deneyimli çalıştırıcı, Konyaspor'un son karşılaşmalarını mercek altına aldı. Rakiplerinin artı ve eksi yönlerini belirledi. Bunları öğrencilerine de bir bir aktardı. Kartal ayrıca bir de motivasyon konuşması yaparak "Bu sezon camiamızı çok üzdük. Şampiyon olamadık, kupadan elendik. Avrupa'ya da veda ettik. En azından lig ikinciliğini alarak onların yüzünü güldürmeliyiz" ifadelerini kullandı.
İŞTE FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Kim, Szalai, Crespo, Zajc, Pelkas, Arda, Rossi, Serdar
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Anicic, Guilherme, Soner, Amir, Oğulcan, Rahmanovic, Bytqi, Cikalleshi