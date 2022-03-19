Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, toplu imza töreninde dönemin Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'a, Altay için teşekkür etmişti. Tecrübeli teknik adam, Altay Bayındır'a ilişkin Akşam'a açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal'dan Altay Bayındır'a Casillas benzetmesi!
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, önemli açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertli takımın genç ve başarılı file bekçisi Altay Bayındır hakkında konuşan Yanal, milli kaleciyi Real Madrid'in efsanesi Casillas'a bezetti. İşte o sözler...
Yanal, "Yeteneğiniz sayesinde her yaşta Fenerbahçe'ye transfer olabilirsiniz. Yetenek sizi bir yere getirir ancak kalıcı olmanızı sağlamaz. Bunun için güçlü mental yapıya, baskı altında doğru karar vermeye, omuzlarınızdaki yükü kaldırmaya ve her ortamda güçlü olmaya ihtiyacınız vardır." dedi.
Ersun Yanal şöyle devam etti: