Yeni sezona yeni teknik adam ile başlamak isteyen Fenerbahçe'de bazı futbolcular ise takımdan ayrılacak.
Fenerbahçeli Diego Rossi'den transfer açıklaması! Flamengo...
Fenerbahçe transfer haberi | Sarı-lacivertlilerin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sonrasında 4 yıllık sözleşme imzaladığı Diego Rossi, transfer açıklamasında bulundu. Brezilya ekibi Flamengo'nun ısrarla istediği Uruguaylı futbolcu, geleceğiyle ilgili önemli sözler söyledi. İşte o röportajdan öne çıkanlar... (FB spor haberi)
Sarı lacivertliler, özellikle büyük beklentilerle gelen ancak bu beklentilere bir türlü karşılık veremeyen futbolcuları takımdan göndererek yeni bir yapılanmaya girmek istiyor.
Fotomaç'tan Kemal Tamtürk'ün haberine göre; MLS'te yılın futbolcusu seçildikten sonra Fenerbahçe'ye kiralanan ve daha sonrasında 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyurulan Uruguaylı golcü ile yollar ayrılabilir.