Kanarya Avrupa aşkına! İşte Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı muhtemel 11'i
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde mutlak hedef 2. sırada yer almak. İşte Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı muhtemel 11'i...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.03.2022- 06:40
Ligdeki son 4 karşılaşmasının 3'ünden galip ayrılan ve ikincilik şansını artıran Kanarya, Alanyaspor'u da mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal, Alanyaspor'un ligin güçlü ekiplerinden birisi olduğunu ancak Trabzonspor derbisinde 10 kişiyle ortaya koydukları mücadeleyi tekrarlamaları halinde istedikleri sonucu alacaklarına inandığını dile getirdi.
Fenebahçe'nin bir puan gerisinde yer alan ev sahibi ekip de 3 puan için sahaya çıkacak. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı konuk Alanyaspor 2-1 kazanmıştı.
ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Alanyaspor: Serkan, Awaziem, Milunovic, Mevija, Tayfur, Borja, Fer, Umut, Efecani Efkan, Oğuz
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Kim, Serdar, Szalai, Crespo, Ozan, Zajc, Rossi, Mesut (Pelkas), Serdar