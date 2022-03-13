Fenerbahçe'de Arda Güler Aytemiz Alanyaspor karşısında oyuna girdi golünü attı!

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler, zorlu mücadelede 78. dakikada Arda Güler ile 3-2 öne geçti. Kanarya'nın genç yıldızı, bu golü oyuna girer girmez kaydetti. İşte o pozisyon... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.03.2022- 20:49 Güncelleme Tarihi: 13.03.2022- 20:53