Fenerbahçe'de Arda Güler Aytemiz Alanyaspor karşısında oyuna girdi golünü attı!
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler, zorlu mücadelede 78. dakikada Arda Güler ile 3-2 öne geçti. Kanarya'nın genç yıldızı, bu golü oyuna girer girmez kaydetti. İşte o pozisyon... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.03.2022- 20:49 Güncelleme Tarihi: 13.03.2022- 20:53
Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu.
Sarı lacivertliler, zorlu müsabakada Arda Güler ile 3-2 öne geçti. Genç oyuncu, maçın 74. dakikasında Mesut Özil'in yerine oyuna girdi ve 78. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti.
17 yaşındaki Arda Güler, Fenerbahçe kariyerinde Süper Lig'de ilk golünü atmış oldu.
İŞTE O POZİSYON:
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