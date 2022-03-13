Sarı-lacivertli takımda gösterdiği performans sonrasında Minjae Kim, Premier Lig ekiplerinin radarına takıldı. Newcastle United, Everton ve Crystal Palace, 25 yaşındaki oyuncuyu radarına alırken en ciddi ilgilenen ise Tottenham…
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Min-Jae Kim'e dev talip! Milli takımdan arkadaşıyla buluşacak
Fenerbahçe'de savunmanın vazgeçilmez ismi olan Min-Jae Kim, gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine taktı. Güney Koreli yıldız için son olarak milli takımdan arkadaşı Heung-min Son'un formasını giydiği Tottenham'ın devreye girdiği iddia edildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.03.2022- 06:40
Londra ekibinin yıldızı Heungmin Son'un da milli takımdan arkadaşı olan Kim'e olumlu referans vermesinin ardından Tottenham sezon sonunda F.Bahçe'nin kapısını çalma kararı aldı.
Bu sezon başında 3 milyon Euro bonservis bedeli ile BJ Guoan'dan alınan başarılı stoper, 34 maçta forma giyerken takımın da değişmez ismi oldu.