Sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan Ferdi Kadıoğlu ile Serdar Aziz'le yeni sözleşme şartlarında anlaşma sağlandığı bildirildi. Her iki oyuncu ile kısa süre içinde yeni sözleşmeler imzalanacak. Sarı-Lacivertli kurmayların yerli oyuncu kalitesini düşürmemek için her iki oyuncu ile sözleşme uzatmaya karar verdiği ifade ediliyor. Takvim'in haberine göre özellikle bu sezon fazlasıyla şans bulan Ferdi Kadıoğlu performansıyla Sarı-Lacivertli takımda öne çıkan isimlerden birisi olmuştu.