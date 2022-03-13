Süper Lig'in 29. haftasında heyecan devam ediyor. Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç öncesi sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ:

"Son 4 haftada hem fizik, hem de taktik olarak gelişim gösterdik. Takım karakter ortaya koymaya başladı. Geçen hafta 10 kişi bile oyun planımızdan vazgeçmedik. Mert Hakan ve İrfan cezalı ama Mesut geldi. Ozan'a 11'de şans verdik. Alanyaspor iyi oynuyor."

"Kazanmaya geldik. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz. Mesut Özil'i geçen hafta son bölümde aldık. Bu hafta tüm idmanlara çıktı. İyi çalıştı. İnşallah güzel bir oyun ortaya koyar ve İstanbul'a mutlu döneriz."