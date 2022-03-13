Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Zorlu maçta sarı lacivertliler, Diego Rossi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Kanarya'nın attığı golde, Altay Bayındır'ın gönderdiği uzun topta Diego Rossi, savunmanın arkasına sızdı ve golü kaydetti. İşte o anlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu.

Mücadelenin 26. dakikasında sarı lacivertliler, Diego Rossi ile 1-0 öne geçti.

Golde ise Altay Bayındır'ın asisti ön plana çıktı. Altay'ın, gönderdiği uzun topta, savunmanın arkasına sarkan Rossi, topu ağlarla buluşturdu.

Milli kaleci böylelikle hem kariyerindeki ilk asistini yaptı hem de bu sezon Süper Lig'de asist yapan ilk kaleci oldu.

Rossi'nin attığı golde, VAR'dan ofsayt kontrolü de yapıldı.

İŞTE O ANLAR:

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır