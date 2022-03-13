Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Akdeniz temsilcisi bu maçtan galibiyetle ayrılıp seriyi 3 maça çıkarmak isterken; sarı-lacivertliler ise 4 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Alanyaspor Fenerbahçe maçının CANLI ANLATIMI haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan, Milunovic, Awaziem, Umut, Novais, Efkan, Efecan, Emre Akbaba, Tayfur.

Fenerbahçe: Altay, Kim, Serdar, Szalai, Osayi, Crespo, Ozan, Zajc, Mesut, Rossi, Serdar Dursun.

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı saat 19.00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte 3 futbolcu, Alanyaspor karşısında forma giyemiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maç men cezası alan Mert Hakan Yandaş, takımdaki yerini alamadı. Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören ve bir maç men cezasına çarptırılan İrfan Can Kahveci de müsabakada görev yapamıyor.

Bu 2 oyuncunun yanı sıra sakatlığı süren Ferdi Kadıoğlu da karşılaşmada forma giyemiyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 12. RANDEVU

Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de 12. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 11 maçtan 5'ini Fenerbahçe, 3'ünü ise Alanyaspor kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Bu müsabakalarda Fenerbahçe 18 kez fileleri havalandırdı, Alanyaspor ise 12 gol kaydetti. Alanya'da oynanan karşılaşmalarda ise takımlar 2'şer galibiyet elde etti. Bir müsabakada ise eşitlik bozulmadı.