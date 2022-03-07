Fenerbahçe'ye Alanyaspor maçı öncesi iki müjde birden!

Fenerbahçe'ye Alanyaspor maçı öncesi iki müjde birden!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle sahalardan bir süredir uzak olan iki yıldız futbolcu, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.03.2022- 15:53 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022- 16:18