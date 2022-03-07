Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe'ye Alanyaspor maçı öncesi iki müjde birden!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle sahalardan bir süredir uzak olan iki yıldız futbolcu, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.03.2022- 15:53 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022- 16:18
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor maçında forma giyen oyuncuların antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı belirtildi.
Diğer futbolcuların ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladıkları idmanda 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapıldığı aktarıldı.