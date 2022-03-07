Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Kim Min-Jae'den inanılmaz hareket! Uzatma dakikalarında...

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Ülker Stadı'nda oynanan dev mücadeleyi 18. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan sarı-lacivertliler, rakibiyle 1-1 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı. Fenerbahçe adına maçın başarılı isimlerinden olan Kim-Min Jae ise uzatma dakikalarında yaptığı hareketle maça damga vurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.03.2022- 09:12