Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki dev maçta Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Kim Min-Jae'den inanılmaz hareket! Uzatma dakikalarında...
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Ülker Stadı'nda oynanan dev mücadeleyi 18. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan sarı-lacivertliler, rakibiyle 1-1 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı. Fenerbahçe adına maçın başarılı isimlerinden olan Kim-Min Jae ise uzatma dakikalarında yaptığı hareketle maça damga vurdu. İşte detaylar...
Kadıköy'de oynanan maçta uzun süre 10 kişi oynayan sarı-lacivertliler, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serisini 25 maça çıkaran Fenerbahçe'de günün en başarılı isimlerinden biri de Kim Min-Jae oldu.