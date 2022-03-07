FENERBAHÇE HABERİ - Martin Odegaard'dan Mesut Özil itirafı! "Ona özeniyorum"

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak bir türlü istediği performansı sergileyemen Mesut Özil için Arsenal forması giyen Odegaard çarpıcı açıklamalarda bulundu. Norveçli yıldız, "Kendimi başka oyuncularla kıyaslamayı pek sevmiyorum ancak Mesut Özil gibi bir isimle kıyaslanmak onur verici bir şey. Bu kıyası iltifat olarak alabilirim. Özil, küçükken en çok özendiğim oyuncular arasındaydı." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.03.2022- 16:19