İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in yıldız orta saha oyuncusu Martin Odegaard, Norveç basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, Mesut Özil'le kıyaslanmasına da değindi.
FENERBAHÇE HABERİ - Martin Odegaard'dan Mesut Özil itirafı! "Ona özeniyorum"
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak bir türlü istediği performansı sergileyemen Mesut Özil için Arsenal forması giyen Odegaard çarpıcı açıklamalarda bulundu. Norveçli yıldız, "Kendimi başka oyuncularla kıyaslamayı pek sevmiyorum ancak Mesut Özil gibi bir isimle kıyaslanmak onur verici bir şey. Bu kıyası iltifat olarak alabilirim. Özil, küçükken en çok özendiğim oyuncular arasındaydı." dedi.
Norveç basınından TV2'ye konuşan Martin Odegaard, "Kendimi başka oyuncularla kıyaslamayı pek sevmiyorum ancak Mesut Özil gibi bir isimle kıyaslanmak onur verici bir şey. Bu kıyası iltifat olarak alabilirim. Özil, küçükken en çok özendiğim oyuncular arasındaydı" dedi.
Martin Odegaard, takımdaki rolü hakkında kendisini "Topa sahipken bir sanatçı, topsuz oyunda da bir canavar" olarak tanımladı.