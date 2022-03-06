Fenerbahçe'den Türkiye Futbol Federasyonu'na 28 şampiyonluk çağrısı!

Fenerbahçe, 28 şampiyonluk için yapılan başvurunun üzerinden bir yıl geçmesi sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na yönelik bir açıklamada bulundu. İşte sarı lacivertlilerin, yaptığı resmi duyuru... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.03.2022- 11:56