Fenerbahçe taraftarlarından Trabzonspor maçında Arda Güler sesleri!

Fenerbahçe - Trabzonspor maçında sarı lacivertli takımın taraftarları, karşılaşmanın 68. dakikasında hep bir ağızdan Arda Güler'in oyuna girmesi için tezahüratlarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.03.2022- 20:42 Güncelleme Tarihi: 06.03.2022- 20:47