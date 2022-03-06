Fenerbahçe'de Jose Sosa'nın özel hayatına dikkat etmemesi ve elinde alkol şişesiyle bir mekandan çıkarken yakalanması büyük tepki çekti.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de kritik toplantı! İsmail Kartal ve Jose Sosa...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Jose Sosa, geçtiğimiz günlerde elinde alkol şişesiyle bir mekandan çıkarken görüntülenmişti. Arjantinli futbolcunun bu olay sonrası kadro dışı bırakılacağı konuşulurken, teknik direktör İsmail Kartal'ın Sosa ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fanatik'te yer alan habere göre; İsmail Kartal'ın öğrencisiyle bu konuyu görüşerek, "Tüm kulvarlardan elenmişken, futbolcular olarak bu tür görüntüler vermekten kaçınmanız daha da önemli" ifadelerini kullandı.
Kartal'ın verilecek cezayla ilgili olarak da yönetimle fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi.