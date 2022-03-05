Fenerbahçe'de son haftalardaki harika performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken birçok Avrupa devinin de peşine düştüğü 17 yaşındaki Arda Güler ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'de mutlu son! İşte sözleşme detayları
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Arda Güler ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, 17 yaşındaki yıldızıyla imzalayacağı yeni kontratın detayları belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Böylece Sarı-Lacivertliler, Stuttgart'a imza atan Ömer Faruk Beyaz'da yaşadığı hayal kırıklığını Arda Güler'de yaşamamış oldu.
Takvim'in haberine göre; Arda Güler ile henüz 18 yaşını doldurmadığı için 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Arda, 18 yaşını doldurduğunda ise sözleşme 5 yıla tamamlanacak.