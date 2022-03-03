Fenerbahçe, Arda Güler'in sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'den flaş Arda Güler kararı! Sözleşmesi...
Fenerbahçe haberi | Sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler'de flaş gelişme... Fenerbahçe yönetimi, dev takımlarının takibinde olan genç yıldız için sözleşme konusunda harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.03.2022- 16:01 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022- 16:01
TRT Spor'un haberine göre; 18 yaşına girmeyen bir futbolcu ile en fazla 3 yıllık sözleşme imzalanabildiği için, Arda'nın mukavelesinin 2025 yılına kadar uzatılması bekleniyor.
Diğer yandan genç futbolcunun maaşında bir miktar düzeltmeye gidilmesi planlanıyor. Arda Güler'in sezon sonuna kadar Fenerbahçe ile yeniden masaya oturacağı gelen haberler arasında.