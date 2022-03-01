Ahmet Çakar: Fenerbahçe'nin golünde faul yok

Fenerbahçe üst üste aldığı galibiyetlerle Avrupa yolunda dev bir adım attı. Sarı-lacivertliler zorlu karşılaşmada Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından usta yazar Ahmet Çakar'dan flaş yoruö geldi. Çakar, "ence Mete Kalkavan fevkalade bir maç yönetti. Tartışmalı an son dakikadaki gol. Oyunun akışına baktığınızda sanki Valencia, Kasımpaşalı defans oyuncusunu itmiş gibi görünüyor. Ama Mete Kalkavan golü verdi. VAR incelemesine baktığımızda Valencia'nın ufacık bir teması var ama Kasımpaşalı oyuncu abartılı şekilde kendini öne atıyor. Bence faul yok. Karar doğru. Bu dakikadan sonra da tüm Kasımpaşalı oyuncular kontrolü kaybettiler, Mete de haklı olarak art arda kartlarını gösterdi. " dedi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2022- 06:40