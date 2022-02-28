Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçıyla noktalanacak. İki İstanbul ekibi, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Heyecan dolu karşılaşmanın canlı anlatımı ise aspor.com.tr adresinde...

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayan Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Spajić, Tarkan, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Eysseric, Hajradinović, Fall, Mortadha, Umut.

Fenerbahçe: Altay, Kim, Serdar Aziz, Szalai, Zajc, Crespo, Osayi, Arda, İrfan Can, Rossi, Berisha.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında 4 futbolcusundan yararlanamıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo ve Ferdi Kadıoğlu, maçta forma giyemiyor. Bu isimlerin yanı sıra bel ağrıları devam eden ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Mesut Özil de takımdaki yerini alamadı..

İRFAN CAN KAHVECİ SARI KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sakatlığını atlatan İrfan Can, kart görmesi durumunda ligin 28. haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

KASIMPAŞA'DA 5 İSİM CEZA SINIRINDA!

Lacivert-beyazlı ekipte üçer sarı kartları bulunan Umut Bozok, Rayane Aabid, Doğucan Haspolat, Mortadha Ben Ouanes ve Hadergjonaj, karşılaşmada sarı kart görürse, 28. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.

EN FARKLI SKORLAR

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1'lik skorlarla elde etti. 2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. 2016-2017 sezonunun ilk yarısındaki 5-1'lik maç da iki ekip arasındaki 33 müsabaka içinde en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti. Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1 galip ayrılmıştı. Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.